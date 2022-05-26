Gaziantep'te halı fabrikasında korkutan yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te halı fabrikasında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Gaziantep'te halı fabrikasında korkutan yangın

Gaziantep'te bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Gaziantep'te bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 3. Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir halı fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye gönderilirken, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title