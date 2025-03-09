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Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Gaziantep'te otomobilin çarpması sonucu savrularak taklalar atan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te otomobilin çarpması sonucu savrularak taklalar atan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi İpekyolu üzeri Şehirgösteren Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde inşaat işçilerinin bulunduğu Muaid El Halid (22) idaresindeki 27 MD 4456 plakalı Mitsubishi marka hafif ticari araca, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AHS 596 plakalı Opel marka otomobil çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan çıkan hafif ticari araç, metrelerce savrulduktan sonra taklalar atarak durabildi. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sırasında hafif ticari araçtan fırlayan sürücü Muaid El Halid'in hayatını kaybettiğini belirlerken aynı araçta bulunan Halid Halid (27), Abubekir El Halit (37) ve Casim Hammade (23) ise yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün kaçtığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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