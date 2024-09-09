Gaziantep'te hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı ve 4 kişi yaralandığı kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Nurdağı-Hatay karayolu İslahiye Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Y. yönetimindeki 27 VY 199 plakalı hafif ticari araç ile Duhan Ç. idaresindeki 34 CZE 492 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve her iki araçta yolcu olarak bulunan Uğur Efe Y. ile Aykut K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı ve 4 kişi yaralandığı kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Bekir Y. yönetimindeki 27 VY 199 plakalı hafif ticari aracın dönel kavşaktan çıktıktan sonra Duhan Ç. idaresindeki 34 CZE 492 plakalı minibüsle çarpışma anları saniye saniye yer aldı. İki aracın çarpışmasının ardından ortalığı toz bulutu kaplaması ise dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP