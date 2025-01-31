Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi

İmamoğlu için Ankara'dan çıkıp geldi! İşte ilk sözleri
İmamoğlu'na büyük destek! Adliye koridorları 'Hak, hukuk, adalet' sloganlarıyla inledi

İmamoğlu'na destek için adliye koridorlarında tek bir slogan attılar
Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti

Gaziantep'te Gürültü Yapan Modifiye Araçlara Ceza

Gaziantep'te Gürültü Yapan Modifiye Araçlara Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te trafik denetleme ekipleri, çevreyi rahatsız eden gürültü çıkaran 7 modifiye aracın sürücüsüne toplamda 51 bin 481 TL ceza kesildi. Benzer denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Gaziantep'te kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 7 modifiye aracın sürücüsüne 51 bin 481 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar neticesinde, kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 7 modifiye aracın sürücüsüne 51 bin 481 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
img

İmamoğlu için Ankara'dan çıkıp geldi! İşte ilk sözleri
img

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar
Beşiktaş'ın Avrupa'dan elendiğini gören Ali Ece canlı yayında sinir krizi geçirdi

Canlı yayında sinir krizi geçirdi
İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü

17 yaşındaki çocuk, anne, baba, kardeş ve anneannesini silahla öldürdü
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor

Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.