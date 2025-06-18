Gaziantep'te Gürültü Yapan Araçlara Cezai İşlem

Gaziantep'te Gürültü Yapan Araçlara Cezai İşlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te abart egzoz kullanan, drift atan ve modifiye araç süren 22 sürücüye toplam 361 bin 630 TL ceza uygulandı. Emniyet Müdürlüğü, gürültü çıkaran araçlara yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Gaziantep'te kamunun rahatını bozacak şekilde abart egzoz kullanan, drift atan ve modifiye araç kullanan 22 sürücüye toplam 361 bin 630 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran ve drift atan araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar neticesinde, abart egzoz bulundurarak kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran, drift atan ve modifiye araç kullanan 22 sürücüye 361 bin 630 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor

Savaşın ateşi araç sahiplerine anahtar bıraktıracak! Çifte zam geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi

Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız

ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız
2 Yıl 3 ay hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu
Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız

Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi

Kobal ve İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.