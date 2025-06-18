Gaziantep'te Gürültü Yapan Araçlara Cezai İşlem

Gaziantep'te kamunun rahatını bozacak şekilde abart egzoz kullanan, drift atan ve modifiye araç kullanan 22 sürücüye toplam 361 bin 630 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran ve drift atan araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar neticesinde, abart egzoz bulundurarak kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran, drift atan ve modifiye araç kullanan 22 sürücüye 361 bin 630 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP