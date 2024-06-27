Gaziantep'te Gündüz Vakti Kablo Çalan Şahıslar Pes Dedirtti
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evin önündeki kabloları çalan 3 şahıs, güpegündüz hırsızlık yaparak olay yerinden kaçtı. Hırsızların çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden kablo çalmaları ise şaşkınlık yarattı.
Gaziantep'te gündüz vakti kablo çalan şahıslar bu kadarına da pes dedirtti.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Bekirbey Mahallesi'nde meydana geldi. Güpegündüz bir evin önündeki kabloları çalan 3 şahıs, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hırsızların çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden kablo çalmaları ise pes dedirtti.
Hırsızlık yapan 3 şahıs, çaldıkları kablolarla beraber olay yerinden koşarak uzaklaştı. - GAZİANTEP