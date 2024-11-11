Gaziantep'te gündüz köye inen domuz vatandaşlara saldırdı: 1 yaralı

Gaziantep'te aç kalan yaban domuzları, gündüz vakti indikleri kırsal mahallede vatandaşlara saldırdı. Köy meydanında 2 vatandaşa saldırarak bir kadını yaralayan yaban domuzu, tüfekle vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, dün Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Aşağı Arıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aç kalan yaban domuzları, gündüz vakti indikleri kırsal mahallede vatandaşlara saldırdı. Köy meydanında yaşanan olayda bir vatandaş domuzun saldırısından kaçarak kurtulurken, bir kadın ise yaralandı. Seslere koşarak olay yerine gelen vatandaşlar, Miyase D.'yi (52) yaralayan yaban domuzunu tüfekle vurarak etkisiz hale getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedirgin olan mahalle halkı çözüm istedi

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tedirgin olduklarını söyleyen mahalle sakinleri zeytin hasadı döneminde arazilerine gitmeye çekindiklerini belirterek, önlem alınması gerektiğini ifade ettiler. - GAZİANTEP