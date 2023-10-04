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Gaziantep'te gümrük kaçağı 60 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te yapılan operasyonda gümrük kaçağı 60 akıllı cep telefonu ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.