Gaziantep'te gümrük kaçağı 60 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te yapılan operasyonda gümrük kaçağı 60 akıllı cep telefonu ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'te gümrük kaçağı 60 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gümrük kaçağı ürünlerinin bulunduğu bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler, evdeki aramada gümrük kaçağı 60 akıllı cep telefonunu ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa