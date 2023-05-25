Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişiye gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişiye gözaltı Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişiye gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü 23 Mayıs tarihinde Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde çalışma yaptı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli göçmen kaçakçılarından 4'ü sevk edildikleri adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi 2'si ise serbest bırakıldı.

Gaziantep Seçim Sonuçları
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2019
Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Dönek - 3. Sayfa

Gaziantep Göçmen 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title