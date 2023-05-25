Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişiye gözaltı

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü 23 Mayıs tarihinde Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde çalışma yaptı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli göçmen kaçakçılarından 4'ü sevk edildikleri adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP