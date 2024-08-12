Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda dijital materyallere el konuldu.

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik ülkeye yasadışı yollardan geçen düzensiz göçmenlerin güvenli evde tutulduğunun ihbarının alınması üzerine bahse konu adreslere KOM, NARKOTİK, TEM ve GKİT ekipleri tarafından şafak operasyonu düzenlendi.

Düzenlenen operasyon neticesinde N.S., D.H., H.K. ve Ş.K. isimli yabancı uyruklu 4 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan adli aramada dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 organizatör şahıstan D.H. ve Ş.K. isimli şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.S. ve H.K. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı gaziantep Operasyon Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI DÖVİZ KURU | Dolar ne kadar, yükseliyor mu? Euro kaç TL oldu? Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir? Yurt dışı çıkış harcı nereden ödenir? YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEME EKRANI 2024 Haziran Türkiye işsizlik oranı ne? 2024 Türkiye'de işsiz sayısı ne kadar? Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı? Manisa'da yavru kedi katliamı! Roblox ne zaman açılacak? 12 Ağustos Pazartesi Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? MasterChef Beyza kimdir? MasterChef Beyza kaç yaşında, nereli? Osman Aşkın Bak kimdir, nereli, kaç yaşında? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ne mezunu? Wattpad açılacak mı? Wattpad erişim engeli kaldırılacak mı? 12 Ağustos Wattpad bugün açılır mı? SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU || İlk hafta maçlarında hangi takımlar kazandı? İzmir su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgula! Ankara su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İşsizlik oranı ne oldu? Haziran ayı işsizlik oranı arttı mı? Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü! Olay ne, nerede oldu? Manisa'da yavru kedi katliamı İstanbul su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Hadise ile Okan Buruk sevgili mi? Hadise ve Okan Buruk olayı ne? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? SON DAKİKA: YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 Ağustos YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr) Amedspor hangi ilin takımı? Amedspor hangi ligde oynuyor?
title