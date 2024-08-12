Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik ülkeye yasadışı yollardan geçen düzensiz göçmenlerin güvenli evde tutulduğunun ihbarının alınması üzerine bahse konu adreslere KOM, NARKOTİK, TEM ve GKİT ekipleri tarafından şafak operasyonu düzenlendi.

Düzenlenen operasyon neticesinde N.S., D.H., H.K. ve Ş.K. isimli yabancı uyruklu 4 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan adli aramada dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 organizatör şahıstan D.H. ve Ş.K. isimli şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.S. ve H.K. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP