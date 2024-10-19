Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Organizatör Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin operasyonunda göçmen kaçakçılığı organizatörü şahıs suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında ülkeye yasadışı yollardan geçen düzensiz göçmenlerin bir araçla Gaziantep'ten başka bir ile götürüldüğü tespit edildi. Bahse konu araç, Nurdağı ilçesinde durdurularak yapılan kontrolde göçmen kaçakçılığı organizatörü araç sürücüsü A.B. isimli şüpheli şahıs ile yabancı uyruklu şahıslar suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan A.B. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken göçmen kaçakçılığında kullanılan araca ise el konuldu. - GAZİANTEP