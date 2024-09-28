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Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Gaziantep'te jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir organizatör tutuklandı. Düzensiz göçmenleri başka bir kente götürmeye çalışan şüpheli, gerekli işlemler sonrasında cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında ülkeye yasadışı yollardan geçen düzensiz göçmenleri Gaziantep'ten başka kente götürdüğü tespit edilen araç yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta bulunan göçmen kaçakçılığı organizatörü sürücü M.E. isimli şüpheli ile yabancı uyruklu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü M.E. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araca ise el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon gaziantep Politika Güvenlik Jandarma 3-sayfa Göçmen Suç

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