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Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda döviz ve başkasına ait pasaport ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında hudut kapılarında operasyon yapıldı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası ile başkasına ait pasaport ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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