Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında hudut kapılarında operasyon yapıldı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası ile başkasına ait pasaport ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP