Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında Nurdağı ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 göçmen kaçakçısı organizatör gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında Yol Emniyet ve Kontrol devriyesi sırasında şüpheli hareketler sergileyen 3 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, 4 adet cep telefonu, suç geliri olan 33 bin 750 TL, 300 Amerikan Doları ve 3 adet kaçakçılıkta kullanılan araç ele ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.E., M.E., A.M., N.B. isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP