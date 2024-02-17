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Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 3 şüpheli yakalandı. Tutuklanan bir şüpheli, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve adli makamların koordinesiyle göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında yasadışı yollardan düzensiz göçmenleri kendi araçlarına alarak ülkeye soktukları ve farklı illere götürdükleri belirlenen İ.V., A.B., T.Z. isimli 3 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı.

Gözaltına alınan organizatörlerden İ.V. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B. ve T.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda kullanılan araçlara ise el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Gaziantep Göçmen Kaçakçılığı Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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