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Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirtilen 2 şüpheli yakalandı. H.A.A. isimli şahıs tutuklanırken, C.E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı organizatörü 2 şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında operasyon yapıldı. İcra edilen operasyonlar neticesinde düzensiz göçmenlerin ülkeye yasadışı yollardan geçişini sağlayan yabancı uyruklu göçmen kaçakçılığı organizatörü H.A.A. ve C.E.E. isimli şüpheli şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü H.A.A. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken C.E.E. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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