Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 organizatör göçmenleri farklı ile götürmek üzere seyahat ettiği esnada suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Türkiye'ye yasadışı yollardan geçen düzensiz göçmenlerin Gaziantep ilinden başka bir ile götürüldüğünün ihbarının alınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Şahinbey ve Nurdağı ilçelerinde yol kontrol noktasında durdurulan iki farklı şahsa ait bir minibüs ve bir motosiklet sürücüsü 2 şüpheli şahıs, yabancı uyruklu şahısları farklı bir ile götürmek üzere seyahat ettiği esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü H.H. ve A.D. isimli 2 organizatörden H.H. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araç ve motosiklete ise el konuldu. - GAZİANTEP