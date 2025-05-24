Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Düzensiz Göçmen ve 4 Organizatör Yakalandı

Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Düzensiz Göçmen ve 4 Organizatör Yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı operasyonda 14 düzensiz göçmeni ve 4 göçmen kaçakçısı organizatörü yakaladı. Organizatörler tutuklanırken, kaçakçılıkta kullanılan araçlara el konuldu.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 14 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde Nurdağı ve Karkamış ilçelerinde icra edilen önleyici kolluk devriyeleri esnasında şüphe üzerine durdurulan 2 ayrı araç içerisinde 14 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer yandan organizatör olduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.Ş., M.İ., V.H. ve M.H. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörlüğü yapan M.Ş., M.İ., V.H. ve M.H. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara ise el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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