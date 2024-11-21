Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 11 Tutuklama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te yapılan şok operasyonda, yasadışı göçmen geçişi organize eden 11 şahıs yakalanarak tutuklandı. Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edildi.

Gaziantep'te göçmen kaçakçılarına şok operasyon: 11 şahıs tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan şok operasyon sonucunda kaçak göçmen organizatörü 11 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların tamamı tutuklandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında operasyon yapıldı. Hudut gerisinde ve il genelinde icra edilen operasyonlar kapsamında Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde düzensiz göçmenleri yasadışı yollardan ülkeye geçirerek farklı şehirlere sevk ettikleri tespit edilen 11 organizatör şok operasyonla suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan kaçak göçmen organizatörü Z.E., A.K., Y.K., T.Ö., H.E.A., T.K., A.G. H.E., A.E., T.E. ve F.E. isimli şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan araçlara ise el konuldu.

Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 11 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu

 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış

Cinsel ilişki görüntüleri sonrası kurşun yağdırmışlar

 MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu

Bahçeli'nin kalemini kırdığı MHP'li 3 vekil altın kaçakçılığı mı yaptı?
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Tutuklu belediye çalışanından çok konuşulacak savunma

Bebek katili belediye çalışanı! Hakim sıkıştırdı, dönen dolabı bir bir anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman? Bodrumspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI? 21 Kasım MB Kasım ayı faiz kararı ne olur? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU? TCMB Kasım ayı faiz kararı açıklandı mı? 2024-BKUBTS sınav belgesi yayınlandı mı? BKUBTS sınavı ne zaman, giriş yerleri neresi? Meteoroloji'den lodos uyarısı! Lodos nerelerde görülür, ne zaman bitiyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 21 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 171. bölüm izleme linki BJK SuperApp nedir? BJK SuperApp nasıl ve nereden indirilir? 32. dönem POMEM başvurusu ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları nedir? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.