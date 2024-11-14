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Gaziantep'te Genç Adamın Cansız Bedeni Evinde Bulundu

Gaziantep'te Genç Adamın Cansız Bedeni Evinde Bulundu
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, uzun süre haber alınamayan 31 yaşındaki Fatih Ekşi'nin evinde ölü bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken, geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakınları ve iş arkadaşlarının haber alamadığı şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi Kemal Balıkesirli Caddesindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan atık su arıtma tesisinde görevli personel Fatih Ekşi'den (31) yakınları ve iş arkadaşları uzun süre haber alamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evde Fatih Ekşi'nin cansız bedeni ile karşılaşıldı. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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