Gaziantep'te Genç Adamın Cansız Bedeni Evinde Bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakınları ve iş arkadaşlarının haber alamadığı şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi Kemal Balıkesirli Caddesindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan atık su arıtma tesisinde görevli personel Fatih Ekşi'den (31) yakınları ve iş arkadaşları uzun süre haber alamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evde Fatih Ekşi'nin cansız bedeni ile karşılaşıldı. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP