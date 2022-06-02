Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın korkuttu - Haberler

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Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te çöp ve hurda birikintileriyle kaplı boş arazide çıkan yangın korkuttu.

Gaziantep'te çöp ve hurda birikintileriyle kaplı boş arazide çıkan yangın korkuttu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi'nde Orta Doğu Fuar Merkezi (OFM) kavşağı mevkiinde boş bir arazide saat 22.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgilere göre, üzeri çöp ve hurda birikintileriyle kaplı arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazi üzerindeki çöpler birden tutuşmaya başlarken çıkan alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Arazinin tamamını kaplayan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarla büyüyen yangından çıkan alevler gecenin karanlığını aydınlatırken çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. Yangının arazinin yanındaki bağ evine sıçramaması için yoğun şekilde çalışan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şehitkamil Gaziantep İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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