Garaja pompalı tüfekle ateş eden 2 şahıs tutuklandı: O anlar kamerada

Gaziantep'te bir garaja pompalı tüfekle ateş eden iki şahıs, güvenlik kamerası görüntülerinin ardından yakalanarak tutuklandı. Olayın detayları ve adli süreç hakkında bilgi verildi.

Gaziantep'te bir garaja pompalı tüfekle ateş eden 2 şahıs tutuklandı, olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ikametin garaj kısmına pompalı tüfekle ateş ederek kaçan şahısları yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli, pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Şüpheli şahısların garaja pompalı tüfekle ateş etme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
