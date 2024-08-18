Gaziantep'te Fuhuş ve İnsan Ticareti Suçundan Aranan Kadın Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından, fuhşa teşvik etmek ve insan ticareti yapmak suçundan aranan ve 42 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M. saklandığı adreste yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhşa teşvik etmek ve insan ticareti yapmak suçundan 16 ayrı dosyadan toplam 42 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M. isimli kadın saklandığı adreste yakalandı. A.M. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP