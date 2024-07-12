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Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçuna yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçuna yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarına yönelik Nizip ilçesinde fuhuş yaptığı tespit edilen adreslere operasyon yaptı. Operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Gaziantep Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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