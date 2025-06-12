Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı, 23 Mağdur Kurtarıldı

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Gaziantep'te gerçekleştirilen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalanırken, zorla fuhuş yaptırılan 23 kadın kurtarıldı. 9 şüpheli tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 13 şüpheli yakalandı, 23 mağdur kurtarıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalanırken 23 mağdur kadın kurtarıldı. Adli mercilere sevk edilen 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 27 Mayıs 2025 tarihinde "İnsan Ticareti-Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek" suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yaptı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken zorla fuhuş yaptırılan 23 mağdur kadın kurtarıldı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından 30 Mayıs 2025'te adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 15 adet fişek, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 51 bin 850 TL, bin Euro ve 850 Dolar ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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