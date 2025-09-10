Gaziantep'te Freni Patlayan Tır, İş Makinasına Çarptı

Gaziantep'te freni patlayan tır, yol çalışması yapan iş makinasına çarptı. Kazada tır paramparça olurken, araçlarda yangın çıktı. Sürücüler son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

Adana'dan Gaziantep'e yönüne gelen 63 AEH 964 plakalı mısır yüklü tır, freninin patlaması sonucu Nurdağı-Kahramanmaras karayolu otoban köprüsünde asfalt çalışması yapan iş makinasına çarptı. Kazada tır paramparça olurken her iki araçta da yangın çıktı. Şoförler ise son anda araçtan atlayarak kurtuldu. Kaza nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 5 kilometre kuyruk oluşurken ekiplerin çalışması sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP