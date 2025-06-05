Gaziantep'te Fıstık ve Zeytin Bahçelerinde Yangın Çıktı

Gaziantep'te Fıstık ve Zeytin Bahçelerinde Yangın Çıktı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık ve zeytin bahçelerinin bulunduğu arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinin bulunduğu arazide yangın

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangın, Nizip ilçesine bağlı Talıcak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkıp, geniş alana yayılan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşların ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fıstık ve zeytin ağaçlarının da bulunduğu alanlar zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ GÜZEL - 3.Sayfa
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