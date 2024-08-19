Gaziantep'te Fıstık Hırsızlığı Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından fıstık hırsızlıklarının aydınlatılması ve gerçekleşebilecek fıstık hırsızlıklarını önlenmesi yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Araştırma Timleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Oğuzeli ilçesinde fıstık hırsızlıklarının aydınlatılması ve gerçekleşebilecek fıstık hırsızlıklarını önlenmesi yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli 200 kilogram fıstık çalarken suçüstü yakalandı.

Yalanan A.K., M.K., ve E.Y., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçen fıstıklar sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP