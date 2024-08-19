Gaziantep'te Fıstık Hırsızlığı Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda fıstık hırsızlıklarının aydınlatılması ve gerçekleşebilecek fıstık hırsızlıklarının önlenmesi amacıyla 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin çaldıkları 200 kilogram fıstık sahiplerine teslim edildi.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından fıstık hırsızlıklarının aydınlatılması ve gerçekleşebilecek fıstık hırsızlıklarını önlenmesi yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Araştırma Timleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Oğuzeli ilçesinde fıstık hırsızlıklarının aydınlatılması ve gerçekleşebilecek fıstık hırsızlıklarını önlenmesi yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli 200 kilogram fıstık çalarken suçüstü yakalandı.
Yalanan A.K., M.K., ve E.Y., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçen fıstıklar sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP