Gaziantep'te firari zanlı yakalandı

Gaziantep'te kasten öldürme suçundan hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kasten öldürme suçundan hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B. isimli şahsı yakalamak için çalışma yapıldı. Yapılan titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda firari zanlı, Nizip ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP