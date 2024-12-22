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Gaziantep'te Firari Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

Gaziantep'te Firari Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan M.Y. isimli firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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