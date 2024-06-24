Gaziantep'te firari suçlu yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapma ve silahlı yağma suçlarından hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapma ve silahlı yağma suçlarından hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakalamak için çalışma yaptı. C.V. isimli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda Oğuzeli ilçesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP