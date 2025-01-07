Gaziantep'te Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Gaziantep'te, nitelikli yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, nitelikli yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından hakkında 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.A. isimli şahıs, Nurdağı ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP