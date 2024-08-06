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Gaziantep'te firari hırsız yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı gaziantep Jandarma Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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