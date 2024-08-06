Gaziantep'te firari hırsız yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP