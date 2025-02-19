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Gaziantep'te Firari Dolandırıcı Yakalandı

Gaziantep'te Firari Dolandırıcı Yakalandı
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16 ayrı suç kaydı ve 28 yıl hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından Gaziantep'te yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te 16 ayrı suç kaydı ve kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu olmak üzere 16 ayrı suç kaydı ve 28 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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