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Gaziantep'te Firari Adam Öldürme Zanlısı Yakalandı

Gaziantep'te Firari Adam Öldürme Zanlısı Yakalandı
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Gaziantep'te adam öldürme suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İ.E. isimli firari şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te adam öldürme suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde adam öldürme suçundan hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E. isimli şahıs, Nizip ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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