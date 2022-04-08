Gaziantep'te FETÖ şüphelisi şahıs tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te FETÖ şüphelisi şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te FETÖ şüphelisi şahıs tutuklandı

Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen ve terör örgütü kurma veya yönetme suçundan aranan Ü.K. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan Ü.K. isimli şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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