Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olan 123 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olan 123 şüpheliyi yakaladı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmak suçundan aranan 123 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonda FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan 81 şüpheli şahıs ve PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda ise 42 aranan şahıs yakalandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep PKK Güvenlik Yakalama Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title