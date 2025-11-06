Gaziantep'te FETÖ/PDY Üyesi Şüpheli Yakalandı
Gaziantep'te terörle mücadele operasyonunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı ve yasal işlem başlatıldı.
Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa