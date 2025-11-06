Haberler

Gaziantep'te FETÖ/PDY Üyesi Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'te terörle mücadele operasyonunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı ve yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından terörle mücadeleye yönelik yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terörle mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
