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Gaziantep'te FETÖ-PDY Operasyonunda 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Gaziantep'te yapılan FETÖ-PDY operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si serbest bırakılırken, 6'sı kadın 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi.

Gaziantep'te FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik kıskaç operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 6'sı kadın 13 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde Türkiye genelinde FETÖ-PDY silahlı terör örgütü tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik "Kıskaç-15" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Gaziantep'te de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı şok baskınlar yapıldı.

20 şüpheli şahıs yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucunda 8'i kadın 20 şüpheli şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi.

6'sı kadın 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yakalanan şüpheli şahıslardan 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 6'sı kadın 13 şüpheli ise tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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