Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'te, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 1 kişi tutuklandı. Gaziantep'te, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 1 kişi tutuklandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. isimli şüpheli yakalandı. Yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı bildirildi. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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