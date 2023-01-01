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Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama

Gaziantep'te, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. isimli şüpheli yakalandı.

Yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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