Gaziantep'te FETÖ/PDY firarisi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te FETÖ/PDY firarisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Gaziantep'te FETÖ/PDY firarisi yakalandı

Gaziantep'te, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli firari yakalandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli firari yakalandı. Şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'nın kentte olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs, adres tespitinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, Gaziantep, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title