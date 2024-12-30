Gaziantep'te Feci Kaza: Baba ve Oğul Aynı Yolda Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te işçi servisi ile tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ümit Karaçalıoğlu'nun babasıyla aynı acı sonu paylaştığı ortaya çıktı. Karaçalıoğlu'nun hayatını kaybettiği yolda bir yıl önce de babasının trafik kazası sonucu öldüğü öğrenildi.

Kaza, 28 Aralık 2024 günü sabah erken saatlerde Gaziantep-Nurdağı karayolunda meydana gelmişti. İddiaya göre, Nurdağı'ndan Gaziantep istikametine giden Cuma A. idaresindeki 27 B 0500 plakalı inşaat işçilerini taşıyan servis, buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak savrularak karşı yönden gelen tırla çarpışmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan işçi servisinde 15 yaşındaki Mehmet Çelik ve 18 yaşındaki Ümit Karaçalıoğlu hayatını kaybederken 1'i ağır 7 kişi ise yaralanmıştı

18 yaşındaki Ümit, babasının hayatını kaybettiği yolda son nefesini verdi

Meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ümit Karaçalıoğlu'nun ölümü yürekleri burktu. Genç inşaat işçisinin hayatını kaybettiği yolda bir yıl önce de babası Mehmet Karaçalıoğlu'nun geçirdiği kaza sonucu öldüğü ortaya çıktı. Mehmet Karaçalıoğlu'nun, rahatsızlanan eşini hastaneye yetiştirmek için çıktığı yolda aracıyla kontrolden çıktıktan sonra savrularak şarampole uçtuğu ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

Baba Karaçalıoğlu'nun hayatını kaybettiği yolda bir yıl sonra oğul Ümit Karaçalıoğlu'nun da hayatını kaybetmesi ise en acı tesadüf olarak dikkat çekti. - GAZİANTEP