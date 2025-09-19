Gaziantep'te Feci Kaza: 6 Yaralı, 2 Çocuk Ağır Yaralı

Gaziantep'te otomobil, hafif ticari aracın çarpması sonucu ters dönerek yol kenarına uçtu. Kazada aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Nizip D-400 karayolu kırsal Sinan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, tali yoldan ana yola girmeye çalışan Muhammed El Abdullah idaresindeki 27 AVJ 331 plakalı otomobil, Yusuf Şahan idaresindeki 46 P 2288 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yol kenarına savrularak ters döndü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü ile eşi Kamile El Muhammed, çocukları Abdullah, Nasır, Emel ve Şehed El Muhammed yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP