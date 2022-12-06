Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Şanlıurfa'dan Gaziantep'e seyir halinde bulunan bir otomobil, önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 10 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda seyreden H.T. (56) idaresindeki 63 DF 414 plakalı Tofaş marka otomobil, önündeki M.Y. yönetimindeki 63 ADA 522 plakalı kamyona arkadan çarptı. Karayolunun 400. kilometresinde meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken otomobilde bulunan Yağmur Ecem T. (10) hayatını kaybetti. Feci kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan S.T. (52), ağır yaralandı. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, yaralılar ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 10 yaşındaki kızın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. - GAZİANTEP