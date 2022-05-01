Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın

GAZİANTEP - Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa