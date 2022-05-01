Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın
GAZİANTEP - Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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