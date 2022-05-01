Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın - Haberler

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Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın

GAZİANTEP - Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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