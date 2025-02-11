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Gaziantep'te fabrika işçisinin pompalı tüfekle öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Gaziantep'te fabrika işçisinin pompalı tüfekle öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
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Gaziantep'te 5 çocuk babası işçi Cengiz Akkurt'un, sokakta yürürken pompalı tüfekle öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'te 5 çocuk babası işçi Cengiz Akkurt'un, sokakta yürürken pompalı tüfekle öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, Akkurt'un yolda yürürken saklanarak peşine takılan saldırgan tarafından vurulma anı ve şüpheli şahısların olaydan sonra ikiz plakalı araçla kaçması yer aldı.

Olay, 8 Şubat akşamı Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, sokakta yürüyen fabrika işçisi Cengiz Akkurt (53), arkasından yanaşan şahısların pompalı tüfekli saldırısına uğramış ve kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Saldırganlar ise olay sonrası otomobille kaçmıştı.

Cinayet anı saniye saniye kamerada: Arkadan yanaşıp pompalı tüfekle ateş etti

Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 çocuk babası Cengiz Akkurt'un öldürüldüğü anlara ait görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, Akkurt yolda yürürken şüpheli şahıslardan birinin arkasından yanaşarak ateş etme ve maktulün yere yığılma anı yer aldı. Görüntülerin devamında ise şahısların olay yerine geldikleri ikiz plakalı araçla kaçma anları yer aldı.

2 zanlı, pompalı tüfekli cinayetten sonra ikiz plakalı araçla kaçmış

Yaşanan olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 zanlıyı gözaltına aldı. Yakalanan zanlıların olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları aracın ikiz plaka olduğu ve olay sonrası da jant kapaklarının değiştirildiği tespit edildi. Zanlıların üzerinde yapılan aramada ise olayda kullanılan av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkındaki yasal işlemlerin ve geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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