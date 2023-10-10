Gaziantep'te evini ateşe veren uyuşturucu bağımlısı şahıs gözaltına alındı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, evini ateşe verip pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te evini ateşe veren ve ardından pompalı tüfek ile etrafa ateş açan uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde bulunan Mehmet Oğuz Göğüş Caddesi'nde 2 katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Yunus İ. (35) evi ateşe verdi ardından pompalı tüfek ile etrafa ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın söndürüldü ve can kaybı yaşanmadı. Evde ise ciddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Yunus İ.'nin gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP