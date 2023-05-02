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Gaziantep'te evin garajına giren 2 hırsız yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te evin garajına giren 2 hırsız yakalandı Gaziantep'te bir evin garajında hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te evin garajına giren 2 hırsız yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir evin garajında hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Şehitkamil ilçesi Batıkent mahallesinde bir binanın garajında hırsızlık yaptığı belirlenen S.S ve F.D. isimli şahıslar yakalandı. Olay anına ilişkin hırsızlık görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler yakalandıktan sonra yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Dönek - 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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