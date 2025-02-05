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Gaziantep'te Evi Ateşe Veren Şahıs Yaralandı

Gaziantep'te Evi Ateşe Veren Şahıs Yaralandı
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Gaziantep'te bir kişi, oturduğu evi ateşe verip itfaiye ekiplerinin müdahalesine engel oldu. Yangın sırasında dumandan etkilenerek ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'te oturduğu evi ateşe verip ekiplerin müdahalesine engel olan şahıs, dumandan etkilenerek ağır yaralandı. Şüpheli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken evdeki yangını ise itfaiye söndürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, eline silah alarak yaşadıkları 3 katlı evin çatısına kendini kilitleyen E.Ö. (21) bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple çatı katını ateşe verdi. Olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri çağırıldı. Şahsın kendini eve kilitlemesi üzerine itfaiye ekipleri eve giremedi. Bir süre sonra E.Ö.'nün dumanın etkisi ile bayılması sonrası ekipler eve girdi. Bayılan şahsa sağlık ekipleri müdahale ederken itfaiye ekipleri de çıkan yangın büyümeden söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenerek ağır yaralanan E.Ö. olay yerinde bulunan ambulans ile İslahiye Devyet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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